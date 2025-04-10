Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi.

KKTC'ye günübirlik ziyaret yapan Yılmaz’ı Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve bazı bakanlar ile yetkililer karşıladı. Yılmaz’a Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşlik ediyor.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel, Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, ziyaretin, 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde ekonomik, mali ve ticari ilişkileri ve Kıbrıs Türklerinin hayatını kolaylaştıracak ve refahını artıracak çalışmaları ele almak için bir fırsat teşkil ettiğini dile getirdi.

Ziyaretin, KKTC ile kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecek, ekonomik işbirliğini somut projelerle taçlandıracak ve Kıbrıs Türkü'nün refahı için hayata geçirilecek önemli adımların müjdecisi olacağını söyleyen Yılmaz, projelerle ilgili bilgi verdi.

Yüksek Mahkeme Binası inşası temelini atacaklarını söyleyen Yılmaz, Yüksek Mahkeme Binası inşası hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi ve yargı bağımsızlığının kurumsal altyapıyla desteklenmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Başbakan Ünal Üstel de Türkiye ile imzalanan 21 milyar TL’lik İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın anlaşmasından sağlanacak kaynakla ülkenin refahını yükselteceklerini, halkın beklediği projeleri hayata geçireceklerini, sağlık alanında önemli adımlar atacaklarını vurguladı.

Bu yıl, özellikle sağlık alanında çok önemli adımlar atacaklarını dile getiren Üstel, Lefkoşa’da yeni bir hastanenin inşasına başlayacaklarını, Girne Hastanesi’ni ise bu yıl halkın hizmetine sunacaklarını belirtti.

Ulaştırma alanında büyük projelerin tamamlanacağını söyleyen Üstel, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Karpaz Yolu, Çatalköy-Girne Yolu ve Değirmenlik-Girne Dağ Yolu’nun bu yıl sonlanacak hedef projeler arasında olduğunu kaydetti.

Başbakan Üstel, bugün, Yeni Yüksek Mahkeme binasının temelini atacaklarını söyleyerek, Yeni Cumhurbaşkanlığı binası ve yeni Meclis binasının da çok yakında hizmete gireceğini, bu iki anıtsal yapının, devletin kökleştiğini simgeleyen güçlü adımlar olacağını vurguladı.