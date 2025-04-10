Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 2025 yılının ilk iki aylık dönemine ilişkin cari açığının 1 milyar 24 milyon Euro olduğunu yazdı.

Gazete, Ocak-Şubat 2025 dönemi cari açığın, bir önceki yılın aynı dönemine göre 102 milyon 700 bin Euro artış göstererek, 1 milyar 24 milyon olduğunu belirtti.

Haberde, söz konusu dönemde toplam ithalatın 2 milyar 160 milyon, ihracatın ise 1 milyar 730 milyon Euro olarak gerçekleştiği de aktarıldı.