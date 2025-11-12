Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimin kesintiye uğratılmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) grevinin, öğrencinin, velinin ve halkın haklarını "hiçe saydığını" söyledi.

Çavuşoğlu, “Öğretmenlerimize tehdit değil, çağrı yapıyoruz. Ancak öğrencilerin eğitim hakkı ihlal edilirse buna göz yummayız.” dedi.

Yasalara uymayan öğretmenlere soruşturma açacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Bu konuda taviz vermeyeceğiz.” diye konuştu.

Sendika yönetiminin yasa ve Anayasayı tanımadığını söyleyerek eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, öğrencinin, velinin ve halkın haklarının hiçe sayıldığını söyleyerek, “Bu sürdürülemez tutumu reddediyor ve kınıyoruz.” dedi.

Öğretmenin grev hakkı olduğu gibi, hükümetin de çocukların eğitim haklarının kesintiye uğramaması için grevi erteleme hakkının aynı yasal düzenlemeye tabii olduğunu belirten Nazım Çavuşoğlu, sendikanın bilinçli olarak "terminoloji şaşırtması" yaptığını kaydetti.

“Sanki bu ülkede laiklik elden gidiyormuş gibi bir algı oluşturuyor. Oysa bu halk 450 yıldır hoşgörüyle, herkesin inancına saygılı biçimde yaşamaktadır. Atatürk ilke ve devrimleriyle biçimlenen laik yapıyı kimse bozamaz.” diyen Çavuşoğlu, "laikliğin korunmasının sendikanın yönetimine kalmadığını" söyledi.

