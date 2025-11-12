Yüzlerce öğretmen, Eğitim Bakanlığı önünde başlayan eylemlerini TC Elçiliği önüne de taşıdı. TC Elçiliği önüne yürüyen öğretmenler, elçilik önüne siyah çelenk bırakarak “AKP elini yakamızdan çek” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

TC Elçiliği önünde konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “AKP’nin baskıları yeter artık. Bu toplumun üzerinden ellerini çekmeleri lazım. Bu öğretmen tüm dayatmalara rağmen direnmeye devam edecektir, bunu bilsinler.” dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, “Bu toplumun kültürüne, siyasetine, demokrasisine müdahale etmekten vazgeçilmelidir. Çekin ellerinizi toplumun üzerinden sayın elçi.” ifadelerini kullandı.