Girne’de önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Ordu Evi’nin park yerine girerek park etmeye çalışan emekli albay Mehmet Emin Baykal, fren yerine gaza basınca yönetimindeki kiralık araçla restorana daldı. Restoranda müşteri olarak bulunan A.P.G.’nin dizinin kırıldığı kazada, tutuklanan Baykal aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

İşlediği suçu kabul eden zanlı Baykal, teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı yargılanıncaya kadar teminata bağlandı.

Mahkemede ifade veren polis, zanlı Baykal’ın Ordu Evi’nin park yerine giriş yaptıktan sonra yönetimindeki kiralık aracı park etmek istediği esnada fren yerine gaza bastığını direksiyon hakimiyetini kaybederek restorana girdiğini söyledi. Restoranda müşteri olarak bulunan kalabalığın kaçıştığını ancak A.P.G., isimli şahsı zanlının yönetimindeki kiralık aracın sıkıştırdığını kaydeden polis, şikayetçi A.P.G.’nin Girne Akçiçek Hastanesine kaldırıldığını sol dizinde kırık olduğu gerekçesi ile müşahede altına alındığını söyledi.

Zanlının ülkeye Pazartesi günü 90 günlük turist vizesi ile giriş yaptığını kaydeden polis, zanlıya ‘Yaralanma ve hasarla neticelenen trafik kazası’ suçundan dava okunduğunu belirtti. Zanlının ülkede ‘turist’ konumunda olduğuna da dikkati çeken polis, davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminat talebinde bulundu.

Yargıç Evren Mürsel, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 50 Bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 şahsın imza edeceği 500 Bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi