KKTC havalimanında meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal-tasarruf” tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Değer Yılmaz dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Değer Yılmaz’ın 21 Mart 2025 tarihinde saat 23.00’da Havaalanı’nda bavuluna Pamir isimli Narkotik Dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda içerisinde tütün ile karışık Hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 6 adet sigara bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi 8 ay önce İstanbul’da bir şahıstan aldığını, tatil için KKTC’ye gelirken, yanında getirdiğini söylediğini açıkladı.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 6 gün ek süre alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, davalarını kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

TURGAY DEMİRBAŞ DA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yine Havaalanı’nda meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal-tasarruf” tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Turgay Demirbaş da dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Turgay Demirbaş’ın 21 Mart 2025 tarihinde saat 18.30’da Havaalanı’nda bavuluna Pamir isimli Narkotik Dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine Zanlının yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi bir gram olarak İstanbul’da 500 TL’ye aldığını, tatil için KKTC’ye gelirken, içmek için yanında getirdiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 6 gün ek süre alındığını, uyuşturucu maddenin 24 Mart’ta analize gönderildiğini, analiz sonucunun çıktığını söyledi. Polis memuru, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, davalarını kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.