Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde 2022 yılında meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak yargılanan Danish Hassan ve Kemal Tunç hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Yargıç, sanıkların müstahdemi oldukları Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren konfeksiyon mağazasında müşterilere satmış oldukları giyim ürünlerine karşılık temin etmiş oldukları 885 Euro nakit parayı söz konusu işyerinin kasasına yatırmayarak sirkat ettiklerini söyledi. Yargıç, sanıkların uzun süre çalıştıkları iş yerinde böyle bir suç işlemelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Yargıç, müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıla kadar hapis öngören ciddi bir suç olduğunu söyledi. Yargıç, sanıkların davalarını kabul ettiğini, genç ve sabıkasız olduklarını belirtti. Sanıkların pişmanlıklarını da dile getirdiklerini kaydeden yargıç, her iki sanığı 6’ar ya hapse mahkum ettiklerini açıkladı.