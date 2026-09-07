Gazimağusa’da, devriye halindeki turizm polisleri tarafından üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edilen bir şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün 14.30 sıralarında Palm Beach bölgesinde devriye halindeki turizm polisleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde M.Ö’nün (E-21) tasarrufunda, üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan iki kağıtla, içinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan bir ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Haziran ayında Güzelyurt’ta bir evden hırsızlık yapan şahıs Ercan’da yakalandı…

Güzelyurt’ta Haziran ayı içinde bir şahsa ait evden bir tam cumhuriyet altını ile bir gram altının çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak aranan T.S, (E-21), dün Ercan Hava Limanından KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Sarhoşluk, kasti hasar ve rahatsızlık…

Yedikonuk - Balalan çemberi arasında bulunan araç sığınma park alanında, dün gece R.G (K-43), 219 mlgr alkollü içki tesiri altındayken, yolcu olarak bulunduğu araçta araç sürücüsüyle aralarında çıkan tartışma sonucu ayağıyla aracın ön camına vurup kırdı ve aracı hasara uğrattı. Yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık da yaratan şahıs tutuklandı.

-Sarhoş olup bağırarak rahatsızlık yaratan iki kişi tutuklandı

Karaoğlanoğlu’nda Halk Plajı’nda M.K (E-50) 133 mlgr alkollü içki tesiri altında ve Girne'de Hüseyin Zekai Hoca Sokak üzerinde J.D.D (E-27) alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları esnada makul mazeretleri olmaksızın bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.