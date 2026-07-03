Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinden beklentilerinin, “görev ve yetki sınırları içinde hareket etmeleri, mevcut gerçekleri objektif biçimde değerlendirmeleri ve taraflara yeni çözüm modelleri önermeye çalışmak yerine Genel Sekreter tarafından kendilerine verilen görevle sınırlı kalmaları” olduğunu belirtti.

Tatar yaptığı yazılı açıklamada, “Görevine Cumhurbaşkanlığım döneminde başlayan BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Sayın Maria Angela Holguin’in son açıklamalarını şaşkınlıkla izlemekteyim.” dedi.

Tatar, Holguin’in görevinin, Kıbrıs konusunda yeni öneriler geliştirmek veya çözüm modeli ortaya koymak değil, taraflar arasında ortak bir zemin bulunup, bulunmadığını tespit ederek, bunu BM Genel Sekreteri’ne rapor etmek olduğunu kaydetti.

Holguin’in hazırladığı rapor sonrasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ilk kez 2025 yılında taraflar arasında ortak bir zemin bulunmadığını resmi raporunda kayda geçirdiğine dikkat çeken Tatar, “Bu tespit, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü kabul etmemesinden kaynaklanan mevcut gerçeğin BM tarafından da teyididir.” dedi.

Bu gerçek değişmediği sürece müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak bir ortak zeminden söz etmenin mümkün olmadığını belirten Tatar, şunları kaydetti:

“Bu nedenle ortaya koyduğumuz, Anavatan Türkiye’nin de tam destek verdiği egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletin iş birliği vizyonu kararlılıkla sürdürülmektedir. BM yetkililerinden beklentimiz, görev ve yetki sınırları içinde hareket etmeleri, mevcut gerçekleri objektif biçimde değerlendirmeleri ve taraflara yeni çözüm modelleri önermeye çalışmak yerine Genel Sekreter tarafından kendilerine verilen görevle sınırlı kalmalarıdır.”