Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununa ilişkin sürecin temmuz ayıyla birlikte hareketleneceğini aylar öncesinden kamuoyuyla paylaştıklarını belirterek, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve halkı bilgilendirmeyi sürdüreceklerini söyledi. Yazılı açıklama yapan Erhürman şöyle dedi:

“Güneydeki seçimlerden ve dönem başkanlığından sonra, Temmuz ayı itibarıyla süreçte hareketlenme olacağını aylar öncesinden halkımızla paylaşmıştık. Halkımızın çözüm iradesi açık.

BM Genel Sekreteri Sn. Guterres’in çabalarını desteklediğimizi açıkladık; desteklemeye devam ediyoruz.

İlkelerimiz, metodolojimiz defalarca tüm taraflarla ve halkımızla paylaşıldı. Bunlar net ve herkesin malumu.

Kıbrıs sorunu ile ilgili gelişmeleri etkileme potansiyeli olan tüm uluslararası girişimleri çok yakından takip ediyor ve değerlendiriyoruz.

Hangi taraftan gelirse gelsin, provokasyonlara, oyunlara alet olmayız. Sabrımız, soğukkanlılığımız, ciddiyetimiz ve kararlılığımız sanırım artık herkesçe biliniyor!

Ortada bir plan olmadığını, yalnızca bazı fikirlerin söz konusu olduğunu söylemiştik (şüphesi olanlar varsa, sanırım yeni açıklamalarla şüphe duyulmaması gerektiğini anlamışlardır). Yine de Siyasi Partiler Konseyimizi, sendikalarımızı, Gençlik Koordinasyon Masamızı, iş insanı örgütlerimizi ve dileyen herkesi fikirlerden haberdar ettik.

Halkımızı, anlamlı olan her gelişmeyle ilgili, zamanlı biçimde bilgilendirmeye devam ediyoruz, edeceğiz.

Hep söylüyoruz: Ne umutsuzluğun, ne de umudun tacirliğine soyunduk, soyunuruz! Çünkü herhangi bir süreç ya da sonuçtan siyasi rant devşirme çabamız veya ihtiyacımız yok. Halkımızın, özellikle de çocuklarımızın hakları, geleceği, eşitliği, güvenliği, dünyayla buluşması ve Kıbrıslı Türklerin “özne” olma pozisyonunun korunması tek derdimiz. Son derece sakiniz, hiç aralıksız çalışıyoruz ve kararlıyız. “