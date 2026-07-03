Denizkan’ın aktardığı bilgilere göre, Güney Kıbrıs’ta kullanılan gelişmiş trafik kamera sistemleri yalnızca hız ihlallerini değil, araç içerisindeki birçok kural ihlalini de tespit edebiliyor. Kamera sistemleriyle belirlenen ihlaller sonrasında sürücülere cezai işlem uygulanabiliyor.

Özellikle trafik ışıklarında beklerken cep telefonu kullanılması, araç kullanırken telefonla konuşulması, sürüş güvenliğini tehlikeye atacak davranışlarda bulunulması ve benzeri ihlallerin kameralar tarafından kayıt altına alınabildiği belirtiliyor.

Bu nedenle Güney Kıbrıs’a geçiş yapacak sürücülerin trafik kurallarına eksiksiz uymaları, direksiyon başındayken cep telefonu kullanmamaları ve dikkatlerini dağıtabilecek davranışlardan kaçınmaları büyük önem taşıyor.