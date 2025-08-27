Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün HALKIN SESİ’ni ziyaret etti, gazete yöneticileri ve gazetenin duayen bazı köşe yazarlarıyla bir araya geldi.

Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, gazetenin kurucusu, Kıbrıs Türk Halkı’nın, özgürlük mücadelesi verdiği yılların toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ü rahmetle andı.

Tatar, İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde, halk nezdinde başlatılan ulusal mücadelenin öncülüğünün Dr. Fazıl Küçük tarafından yapıldığını hatırlattı.

1942 yılında yayın hayatına başlayan Halkın Sesi’nin toplumsal birlik ve beraberliğe, toplumsal mücadeleye yapmış olduğu katkının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Halkın Sesi’nin aradan geçen 83 yılda gazetenin bugünlere gelmesine öncülük eden Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük başta olmak üzere, tüm gazete çalışanlarına katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Ziyaretinde Kıbrıs konusuna değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin güçlü desteğiyle yürütülen iki devletli çözüm vizyonunun uluslararası alanda giderek daha fazla karşılık bulduğunu belirtti.

Bu haklı duruşun temelinin, 1960 Anlaşmalarıyla kurucu ortaklık statüsüyle atıldığını ve bugün de aynı zeminde kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Türk halkının, Dr. Fazıl Küçük’ün imzasıyla eşit kurucu ortak olduğunu hatırlatarak Kıbrıs Cumhuriyeti Anlaşması’ndan kaynaklanan egemenlik haklarının tartışmaya açık olmadığını belirtti.

Doğu Akdeniz’in jeopolitik önemine değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yalnızca kara değil, aynı zamanda deniz yetki alanlarında da egemen haklara sahip olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, “Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan politikası içerisinde KKTC’nin yeri büyüktür. Karasularımız, münhasır ekonomik bölgemiz, hava sahamız bizimdir. Bunlar, uluslararası hukuk çerçevesinde tartışılmayacak egemenlik haklarımızdır” ifadelerini kullandı.