Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Taekwondo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, KKTC Taekwondo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve İskoçya’da düzenlenen GTF Dünya Şampiyonası’nda 41 madalya kazanarak genel klasmanda ikinci olan KKTC Taekwondo milli takım sporcuları ile eğitmenlerini kabul ederek görüştü.

Kabulden duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yurt dışında en iyi şekilde temsil eden milli sporcuların elde ettiği başarıların kendisini gururlandırdığını belirtti.

Tatar, Taekwondo Federasyonu’nun çalışmalarını takdirle izlediğini söyleyerek, spor yapmanın temel hedef olmasının yanı sıra KKTC adına yarışmanın büyük bir güven ve gurur duygusu verdiğini dile getirdi.

Takım olarak uluslararası etkinliklerde başarı elde edebilmek için sürdürülen çalışmaların önemine işaret eden Tatar, tüm eğitmenleri, aileleri ve sporcuları kutladı.

KKTC Taekwondo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ise “Altı aylık sıkı bir çalışmanın ardından takımdaki çocuklar bu başarıyı elde etti. 41 madalya aldık. 19’u altın, 13’ü gümüş, 9’u bronz madalya kazanarak şampiyonayı gururla tamamladık. Genel klasmanda ikinci olduk. Hepsini kutluyorum ve tebrik ediyorum.” dedi.

Gökbilen, Cumhurbaşkanı Tatar’a her zaman sporcuların ve federasyonun yanında olması dolayısıyla teşekkürlerini de sundu.