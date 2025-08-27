Ülkemizin voleybol tarihine damga vurmuş en köklü kulüplerden Vakıflar Spor Kulübü’nün ligden çekilmesi büyük üzüntü yarattı.

1986 yılından bu yana voleybol başta olmak üzere birçok branşta ülke sporuna hizmet eden Vakıflar, yeterli desteği alamaması nedeniyle bu yıl itibarıyla tüm faaliyetlerine son verme kararı aldı. Böylelikle voleybolda önemli bir kulüp daha sahalardan çekilmiş oldu.

Vakıflar Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kanan, BRT Spor’a yaptığı açıklamada, alınan karardan dolayı son derece üzgün ve kırgın olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Vakıflar idaresinden yeterli desteği göremediğimiz için bu kararı almak zorunda kaldık. Kulübümüzün bu noktaya gelmesi bizi çok derinden yaraladı.”

Bu gelişmeyle birlikte voleybol camiası, ülke sporuna yıllarca emek vermiş bir kulübü daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.