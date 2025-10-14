Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Gazze için Niyet Beyanı”nın soykırımı durdurmak, trajediyi hafifletmek, açlığa mahkum edilen Filistinli masumların yaşam hakkını korumak ve kalıcı barışın temellerini atmak adına tarihi bir girişim olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde imzalanan "Gazze için Niyet Beyanı’na” ilişkin yaptığı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı olarak bu önemli adımı selamladığını belirtti.

Tatar, sağlanan ateşkesin kalıcı olmasını ve barışın bir an önce tesis edilmesini canıgönülden diledi.

“Belge; Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Mısır ve Katar tarafından imzalanmıştır. ABD diplomatik çerçeveyi yönetmiş, Mısır ve Katar kolaylaştırıcı rol üstlenmiştir.” diyen Tatar, Anavatan Türkiye’nin insani diplomasi alanında gösterdiği kararlılıkla, sürecin öne çıkan arabulucularından biri olarak anlaşmanın gerçekleşmesinde etkin bir rol oynadığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin ateşkesin sağlanması ve yardım koridorunun açılmasında belirleyici olduğunu kaydeden Tatar, “Önceki gün itibarıyla Gazze’ye insani yardım akışı başlamış, yüzlerce tır gıda, temel ihtiyaç ve ilaç bölgeye ulaşmıştır. Ayrıca anlaşma kapsamında bin 968 Filistinli serbest bırakılmış, 20 İsrailli rehine de teslim edilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

Tatar, “Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye’nin yürüttüğü insani diplomasiye tam bir inançla destek vermektedir ve bundan aldığı güçle, özden gelen haklarının teyidine yönelik hakkaniyete, eşitliğe ve insan onuruna dayalı vizyonunu sürdürmeye kararlıdır.” dedi.