İlk kez düzenlenen ve farklı ülkelerden başvuruların alındığı belirtilen yarışmada, Öğrenci Kategorisi’nde ise birincilik “Coin” adlı eseriyle Yahya El Mouhahid’e verilirken, ikinci Melihat Özdoğan “Hand in Hand”, üçüncü ise Cahide Baykal Ağa “Ağaç Sev” oldu. Yarışmada ayrıca, “Yapay Zeka ile Üretilmiş Animasyon Filmi Özel Ödülü” “Tohum” adlı eseriyle Esin Ülkü’ye verildi. Jüri üyeleri arasında yer alan Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’a katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

UKÜ’den verilen bilgiye göre, yarışma Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sonuçlandı.

Törende konuşan Yarışma Düzenleme Komitesi Başkanı ve UKÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Dilan Çiftçi, organizasyonun yalnızca ödüllerin açıklanacağı bir etkinlik olarak planlanmadığını, yarışmanın, yaratıcı üretimi teşvik etmek ve gençlerin hayal gücünü desteklemek amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Çiftçi, belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Yaşam” temasının üniversitenin benimsediği yaşam kültürünü de yansıttığını dile getirdi.

İlk kez gerçekleştirilen yarışmaya farklı ülkelerden toplam 70 eserin gönderildiğini kaydeden Çiftçi, şartname doğrultusunda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yapılan başvuruların finalist olarak değerlendirildiğini söyledi. Animasyon alanında üretimi teşvik etmeyi ve genç sanatçıları desteklemeyi amaçladıklarını belirten Çiftçi, yarışmada yer alan filmlerin Türk kısa film ve belgesel veri tabanında değerlendirilmek üzere seçildiğini ve yıl sonunda yayımlanacak 2026 Sinema Yıllığı kitabında yer alacağını ifade etti.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tamer Tulgar ise konuşmasında üniversitenin öğrencilerine yalnızca mesleki beceriler kazandırmayı değil, aynı zamanda daha yaşanabilir bir dünya için çözüm üretebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti. Tulgar, kısa süreli animasyon filmlerinin çok boyutlu ve kapsamlı sorunları etkili bir anlatımla aktarabildiğini ifade ederek yarışmaya gönderilen eserlerin bu farkındalığın önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında Türkiye’den davet edilen animasyon yönetmeni Batuhan Köksal da katılımcılarla bir araya gelerek animasyon sektörü hakkında bilgi verdi. Köksal’ın yönetmenliğini üstlendiği ve uluslararası alanda ödüller kazanan “Fabrika” adlı animasyon filmi de program kapsamında izleyicilerle buluşturuldu.