KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, 49. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa İbrahim Aysal seçildi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası’nın 49. Olağan Genel Kurulu, bugün Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapıldı.

Odadan verilen bilgiye göre, genel kurula 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KTMMOB Başkanı Seran Aysal, Elektrik Mühendisleri Odası’nın geçmiş dönem başkanları ile oda üyeleri katıldı.

Genel kurulda oda çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve mesleğin gelişimine yönelik görüş ve öneriler paylaşıldı. Genel kurulun divan başkanlığını Yılmaz Öztürk üstlenirken, divan sekreterliği görevlerini Arif Tükel ile Çağla Komili yürüttü.

Yeni yönetim kurulu belirlendi

Genel kurulda Elektrik Mühendisleri Odası’nın yeni yönetim kurulu da belirlendi. Buna göre, İbrahim Aysal başkanlığa seçildi.

Yönetim Kurulu faal üyeliklerine; Buğra Gazioğlu, Savaş Bağkur, Çizge Tekeli ve Muharrem Uzun seçilirken; Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine İrfan Arslansoyu ile Doğaç Akif getirildi. Denetleme Kurulu üyeliklerine Kadri Fellahoğlu ile Üner Kutalmış seçildi.

Elektrik Mühendisleri Odası genel kurulu, üyelerin görüş ve değerlendirmelerinin paylaşılmasının ardından tamamlandı.