DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, seminerin açılışında DAÜ KPM Başkanı ve DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, konuşmacı Prof. Dr. Nico Carpentier’i katılımcılara tanıttı.

Seminer kapsamında Prof. Dr. Carpentier, akademik araştırmanın yalnızca toplumsal süreçleri analiz etmekle sınırlı kalmaması gerektiğini, aynı zamanda toplumsal sorunlara yönelik çözüm üretmeye katkı sağlayabilecek müdahaleci yöntemler geliştirebileceğini vurguladı. Carpentier, 2025 yılında Çekya’da gerçekleştirilen “Medya ve Demokrasi Vatandaş Parlamentosu” örneğini ele alarak, farklı toplumsal kesimlerden seçilen vatandaşların medya sistemi, medya temsili ve medya katılımı gibi konular üzerine deliberatif tartışmalar yürüttüğünü ve politika önerileri geliştirdiğini aktardı

Seminer, vatandaş meclisleri ve benzeri katılımcı mekanizmaların demokrasinin güçlendirilmesindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerin ardından Sözen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen soru-cevap bölümü ile sona erdi.