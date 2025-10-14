KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Telekomünikasyon Dairesi’nin geleceği, kamu hizmetlerinin korunması, özelleştirme politikalarına karşı yürütülen mücadele ve sendikalar arası toplumsal dayanışma konuları ele alındı.

-Maviş: "Dairenin korunması tüm emek örgütlerinin sorumluluğu"

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş görüşmede yaptığı konuşmada, Tel-Sen’in kamu yararını savunan duruşuna destek vererek, kamusal hizmetlerin korunmasının ve toplum yararına kullanılmasının tüm emek örgütlerinin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.