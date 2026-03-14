Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Makina Mühendisleri Odası’nın 46. Olağan Genel Kurulu’nda oda başkanlığına yeniden Ayer Yarkıner getirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Divan Başkanlığını Tezel Baykent, Sekreterlik görevlerini Emir Taşcıoğlu ile Nursel Talhaoğlu Dökmecioğlu’nun yaptığı 46. Olağan Genel Kurulu bugün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Konferans Salonunda (KTÖS) yapıldı.

Genel Kurulda, Oda Başkanı Ayer Yarkıner’in açılış konuşmasının ardından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu ile KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal’ın konuşma yaptı. Daha sonra faaliyet ve mali raporlar okunup onaylandı.

Oda Başkanlığına oy birliği ile Ayer Yarkıner yeniden getirildiği Genel Kurul’da

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Barış Hacışevki, Ali Şefik, Asım Gülçeken, Doğuş Hürdoğanoğlu, Yedek Üyeleri ise; Özgür Emekci ve Hüseyin Mazı’dan oluştu.

Denetleme Kurulu’na ise; Nafi Cabacaba ve Esat Dağ oy birliği ile seçildi.