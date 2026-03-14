Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Dr. Mustafa Hami Konferans Salonunda yer alan 14 Mart Tıp Bayramı Töreni, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve kutlama mesajlarının okunması ile başladı.

Törene, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, milletvekilleri, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği başkan ve yetkilileri, doktorlar, sağlık çalışanları ve diğer konuklar katıldı. Törende, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler ile Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da yer aldı.

Törende, konuşmaların ardından “Meslekte 50. Hizmet Yılını Dolduran” hekimler ile “Meslekte 25. Hizmet Yılını Dolduran” hekimlere plaket ve onur belgeleri sunulacak, kurumsal, özel ödül ile basın ödülleri verilecek.