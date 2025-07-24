Beyarmudu şehitlerini anma törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsızlık ve özgürlükten ödün verilmeyeceğini, egemenlik temelinde bir anlaşmanın vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Milli mücadele yıllarında Beyarmudu’nda şehit düşen 6 kişi düzenlenen törenle anıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Saygı duruşu ve saygı atışı ile başlayan tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Törende sırasıyla şehit yakını Hüseyin Kafa, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

-Kafa

Şehit yakını Hüseyin Kafa konuşmasında, “Bugün korkusuz yasayabiliyorsak şehitler sayesindedir” diyerek, tüm şehitleri rahmetle andı.

-Bebek

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de, Beyarmudu’nun milli mücadele yıllarında şehitler verdiğini belirterek, tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin asla pazarlık konusu olmayacağını vurgulayan Bebek, “Bugünleri aziz şehitlere borçluyuz” dedi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıs Türkü’nün 1974 yılına kadar büyük acılar çektiğini vurgulayarak, şehitlerin asla unutulmayacağını ifade etti.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Tatar, bağımsızlık ve özgürlükten ödün verilmeyeceğini, egemenlik temelinde bir anlaşmanın vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bir denge unsuru, barışın ve huzurun anahtarı olduğunu dile getirdi.

Rumlarla ortaklık yapmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını belirten Tatar, “Bizi azınlık görüyorlar New York’taki toplantılarda da bunu gördük” dedi.

Tören, konuşmaların ardından şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.