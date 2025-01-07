34 sendika basın toplantısı düzenleyerek, hayat pahalılığı hesaplama yöntemi hakkındaki tasarının geri çekilmesi yönündeki tavrını yineledi. Sendikalar, “Tasarı geri çekilmezse süresiz grev ve eylemler devam edecek” dedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda düzenlenen basın toplantısında sendika yetkilileri hazır bulundu.

Basın toplantısında ilk sözü KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş aldı. Maviş, iki günlük grev sonucunda Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın da bulunduğu Meclis’teki toplantıda, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’na yönelik değişiklikler öngören tasarının geri çekildiğini, hayat pahalılığı hesaplama yönteminin de sendikalarla uzlaşarak, Meclis’e geri getirileceğinin söylendiğini hatırlattı.

Son bir yılda hükümetin, halkın alım gücünü artıracağı iddiasıyla sendikalarla herhangi bir protokol imzalamadan hayat pahalılığı artışını senede üç defa vermek üzere geçici bir düzenleme yaptığını dile getiren Maviş, 2025 yılında hayat pahalılığının altı ayda bir uygulanması ve “konsolide” ifadesinin de yasadan çıkarılması yönünde çalışmalar yapıldığını anlattı. Maviş, “Buna itirazımız nettir. Fakirleşmek, yoksullaşmak, yok olmak istemiyoruz. Enflasyonun reel rakamları varsa, reel kayıpları da mevcuttur” dedi.

Katma Değer Vergisi Oranları Tüzüğü'nün geri çekilmesine rağmen tüm maddelerde bunun uygulanmadığını ileri süren Maviş, seyrüsefer harcındaki artışa da dikkat çekti.

Sendikaların basın toplantısında daha sonra Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı Metin Atan, hazırlanan ortak basın açıklamasını okudu.

Hükümetin 26 Aralık’taki greve ve eyleme rağmen hazırlanan yasa tasarılarını görüşmek üzere sendikaları 27 Aralık’ta Meclis komitesine davet ettiğini hatırlatan Atan, bu davete grev ve eylemle cevap verildiğini, komite toplantısında da net tavır ortaya konarak, tasarıların geri çekilmemesi durumunda grev ve eylemlere devam edileceğinin ifade edildiğini kaydetti.

Sermayeden yana politikalar sürdürüldüğünü, aflar çıkarıldığını, kayıt dışı ekonomiye göz yumulduğunu, alım gücü gerileyen halkın sorunlarının görmezden gelindiğini ileri süren Atan, liyakatın bitirildiğini, adaleti ortadan kaldırıldığını, nüfus ve vatandaşlık politikası nedeniyle yetersiz altyapı, doğal kaynak, okul, hastane sorunlarının olduğunu savundu.

Trafikte can kayıplarının, kriminal olayların artış gösterdiğini kaydeden Atan, yasa tasarıları ve yasa gücünde kararnamelerle halkın fakirleştirilmesi politikaları sürdürüldüğünü öne sürdü.

Özel sektör emekçilerinin asgari ücrete mahkûm edilerek, özel sektör emekçileri arasında sermayenin talebiyle ayırım yapma gailesinde olunduğunu da iddia eden Atan, şunları kaydetti:

“Ekonomik krizi yaratan gerçek nedenler dururken her seferinde geçim derdindeki emekçilere krizin fatura edilmesini kabul etmeyeceğiz. Dayatma yok oluş politikalarının bir parçası olan fakirleştirme hedefiyle hazırlanan ya da hazırlattırılan yasa tasarıları geri çekilinceye kadar direnmeye, süresiz grev ve eylemlere devam edeceğiz.”

Öte yandan dün akşamüzeri açıklama yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile perşembe günü görüşeceklerini açıkladı.

Bengihan, dünkü basın toplantısı sonrası Maliye Bakanı Özdemir Berova tarafından aranarak perşembe günü saat 14.30'da görüşmeye çağrıldıklarını söyledi.