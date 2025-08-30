Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı sebze-meyve analiz sonuçları, sofradaki büyük tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Bakanlığın rastgele seçerek analize gönderdiği yerli ürünlerin 3’te 1’inde ya limit üstü kimyasal kalıntıya rastlanıyor ya da kullanılmaması gereken ilaç saptanıyor. Bakanlığın duyurduğu analizlere göre 30 Mayıs 2025 ile 3 Temmuz 2025 arasında toplam 63 yerli ürün laboratuvara gönderildi. Bunların 23’ünde pestisit ya da kullanılmaması gereken ilaç kalıntısı tespit edildi.

HER YERDE HER ÜRÜNDE

Bakanlığın açıkladığı sonuçlara göre son bir ay içinde limit üstü kimyasal kalıntı bulunduğu için satışı durdurulan ya da imha edilen yerli ürünler şunlar: Domates, molehiya, patlıcan, yeşil biber, kapya biber, marul, karpuz, asma yaprağı, maydanoz ve çilek. Zararlı kalıntı bulunan ürünlerin yetiştirildiği bölgeler de çeşitlilik gösteriyor. Ülkenin farklı yerlerindeki tarlalarda sorun saptandı. Sorunlu tarlaların bulunduğu bölgeler şöyle: Güzelyurt, Gazimağusa, Bostancı, Doğancı, Yeşilyurt, Haspolat, Akdoğan, Vadili, Cengizköy, Tatlısu, Tepebaşı, Mevlevi ve Karşıyaka.

YA KONTROL EDİLMEYENLER?

Bakanlık, her hafta ülkedeki bazı tarlalardan numune alarak Devlet Laboratuvarına gönderiyor. Sonuçlara göre kalıntı bulunan ürünlerin hasadı durduruluyor ya da ürün imha ediliyor. Seçilen tarlalarda %35’in üzerinde sorun saptanması, aynı dönemde tahlile gönderilmeyen ürünlerde de istatistiksel olarak benzer oranlarda sorun olma olasılığını akla getiriyor. Bu durum, halk sağlığı açısından çok büyük bir soruna işaret ediyor. Analizlerde en sık karşılaşılan sorun olan pestisitin, uzun vadede kanser dahil pek çok ciddi sağlık sorununa neden olduğu biliniyor.