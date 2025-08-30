Gıda Mühendisleri Odası, evde yapılan konservelerin yanlış yöntemlerle yapılmaları durumunda ciddi zehirlenme ve ölümlere yol açabilecekleri uyarısında bulundu.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Beste Oymen yaptığı açıklamada, en büyük tehlikenin konservelerde gelişebilen Clostridium botulinum bakterisi olduğunu kaydetti. Bu bakterinin oksijensiz ortamda çoğalarak “botulizm” adı verilen ölümcül toksin ürettiğini belirten Oymen, “Botulinum toksini, dünyadaki en güçlü zehirlerden biridir ve gıdada görünür bir bozulma olmadan bulunabilir.” dedi.

Oymen, bu bakterinin sporlarının ısıya çok dayanıklı olduğunu, evde yapılan kaynatma veya fırınlama gibi yöntemlerle ulaşılan 100 °C’lik sıcaklığın sporları öldürmediğine dikkat çekerek, “Güvenli konserve için 120 °C sıcaklığa çıkılması gerekir. Bu da ancak konserve tenceresi (basınçlı tencere) ile mümkün.” ifadesini kullandı.

Açıklamasında tüketicilere tavsiyelerde de bulunan Oymen, konserve yaparken ham maddenin taze ve kaliteli ürün olması gerektiğini, bu sayede mikrobiyal faaliyetlerin olabildiğince düşük olacağını belirtti.

"CAM KAPLAR 15-20 DAKİKA KAYNATILARAK STERİLİZE EDİLMELİ"

Oymen, konserve yapımı sırasında hijyen kurullarına uyulması çağrısında da bulunarak, kesinlikle daha önce kullanılan metal kapların tekrardan kullanılmamasını ve cam kapların ise önceden mutlaka 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edilmesini önerdi.

“Konserveyi hazırlarken önemli olan 120 °C’de minimum 20 dk boyunca sterilizasyon işlemini gerçekleştirip içerisindeki tüm mikroorganizmalardan kurtulmak” olduğunu söyleyen Oymen, bu amaçla konserve için özel basınç göstergeli düdüklü tencerelerin kullanılmasını tavsiye etti.

Oymen, konserve yapıldıktan sonra hava alıp almadığı, kapağının kolay ya da zor açıldığının kontrol edilmesini de belirterek, “Konserve eğer kolay bir şekilde açılıyorsa vakum işlemini iyi yapamamışsınız ve ürün hava almış demektir.” dedi.

Konservelerin serin, kuru ve karanlık yerde saklanması gerektiğini de kaydeden Oymen, bozulma belirtisi gösteren (şişmiş kapaklar, sızıntı, kötü koku) konservelerin tüketilmemesi uyarısında bulundu.

Beste Oymen ayrıca, bilimsel çalışmaların besin kaynaklı zehirlenmelerin yüzde 90’ının evde düşük sıcaklıklarda ve yetersiz sürede pişirilip konserve edilen besinlerin tüketilmesi sonucu oluştuğunu gösterdiğini de söyledi.