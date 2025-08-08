Bakanlık açıklamasında elektrik iletim hatlarındaki arıza nedeniyle, su üretim tesisleri ile su iletim sistemlerinde aksamalar yaşandığını bildirerek bu durumun, ülke genelinde su temininde geçici kesintiler ve basınç düşüklüğü gibi sorunlara yol açtığı kaydedildi.

Elektrik arızasının giderilmesi ve sistemlerin yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başlaması için onarım çalışmalarının süratle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, su temininde yaşanan geçici sıkıntının en kısa sürede giderilmesi amacıyla, ilgili birimlerle koordineli şekilde çalışıldığı da ifade edildi.