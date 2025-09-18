Bakanlıktan yapılan açıklamada, KKTC’nin bugün başlayan ve 20 Eylül'de sona erecek fuarın, “2025 yılı fuar partneri” olduğu kaydedildi.

Bakanlıkların desteği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası iş birliğiyle KKTC üreticileri ve ihracatçıların fuarda yer aldığı bildirilen açıklamada; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Akerzurumlu, Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Ratip Irıkoğlu, Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Mumin, Genel Müdürü Mustafa Üstünel ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca’nın ise Bakanlık temsilcisi olarak fuara katıldığı belirtildi.

Açıklamada, fuarın, KKTC’nin tarımsal üretim potansiyelinin tanıtılması ve ülke ürünlerinin dünya pazarında daha güçlü şekilde temsil edilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.