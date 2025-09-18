İnşaat Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ile Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği iş birliğinde kurulacak merkeze yönelik çalışmaları ele almak amacıyla toplantı düzenlendi.

İnşaat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre toplantı İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, yönetim kurulu üyeleri Ayşe Pekriğlu Balkıs ve Nüshet İlktuğ, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç, Oda Koordinatörü Hürrem Tulga ve İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca'nın katılımıyla yapıldı.

Mesleki eğitim, belgelendirme ve lisanslandırma süreçlerini etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütecek merkez, mühendislerin ve ustaların bilgi ile becerilerini geliştirmek, sektörde kalite standartlarını yükseltmek ve kayıt dışı çalışmayı önlemeyi amaçlıyor.

Merkezin ayrıca, yapı denetimi, iş sağlığı ve güvenliği ile inovasyon ve teknolojik gelişmelerin sektöre entegrasyonu gibi alanlarda da faaliyet göstermesi planlanıyor. Taraflar önümüzdeki dönemde teknik ekiplerle detaylı çalışmalar yapacak.