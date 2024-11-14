Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Orta Mesarya Sulama İletim Hattı 2. kısım proje çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Derin Su ABU – Ark Su iş ortaklığı tarafından alınan projede, hattın yaklaşık 45 kilometre uzunluğunun 12 kilometrelik kısmı için (Kalkanlı - Serhat Köy arası) 2540 mm çaplı boru tedariği ve sevkiyatına başlandı.

Bakan Çavuş, Orta Mesarya Sulama İletim Hattı 2. kısım proje çalışmalarını yerinde takip ederek, projenin hızla ilerlemesi ve Mesarya bölgesine sağlayacağı sulama avantajları hakkında proje alanında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Çavuş, Proje, Mesarya bölgesindeki tarımsal üretimin artırılmasına ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına önemli katkılar sağlayacaktır.” dedi.