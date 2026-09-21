Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) kamu-özel ortaklığı modeliyle yeniden kurulacağını ve 2028 yılında faaliyete geçeceğini açıkladı.

Üstel, KTHY’nin kuruluş modeli, yol haritası ve ayrıntılarını 12 Ekim’de kamuoyuyla paylaşacaklarını, aynı tarihte başka projeler de açıklayacaklarını kaydetti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Üstel, partisinin Parti Meclisi toplantısında konuştu. Toplantıda seçim hazırlıkları ile karma oyun kaldırılmasını öngören düzenleme de ele alındı.

- “Kıbrıs Türk halkı 16 yıldır KTHY’nin özlemini yaşıyor”

Kıbrıs Türk halkının 16 yıldır KTHY’nin özlemini yaşadığını söyleyen Üstel, “Bu özlemi sona erdiriyoruz. Kıbrıs Türk Hava Yolları 2028 yılında yeniden göklerde olacak.” dedi.

Üstel, kamu-özel ortaklığı modeliyle hayata geçirilecek, güçlü ve stratejik bir yatırım olacak projenin hava ulaşımında rekabeti artırarak uçak bileti fiyatları üzerinde dengeleyici bir etki yaratacağını, turizme ve ulaşım olanaklarına katkı sağlayacağını belirtti.

12 Ekim’de açıklayacakları tek projenin KTHY olmayacağını ifade eden Üstel, Lefke, Güzelyurt, Girne, İskele, Gazimağusa ve Lefkoşa’ya yönelik yatırımları da kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Üstel, söz konusu yatırımları “halkın hayatını kolaylaştıracak, ezber bozan projeler” olarak nitelendirdi.

Üstel, “Ülkemizin her bölgesine dokunacağız. Her ilçemizi kalkındıracağız. Her insanımızın hayatını kolaylaştıracağız. Biz yalnızca söz söylemeyeceğiz. Takvimi, kaynağı ve hedefi belli somut projeler ortaya koyacağız.” ifadelerini kullandı.

- “Karma oy düzenlemesi değişiklik yapılmadan Genel Kurul’a gönderilecek”

UBP Parti Meclisi toplantısında, bunun yanında, belediye meclis üyesi adaylarının cuma gününe kadar belirlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından Cumhuriyet Meclisine iade edilen, karma oyun kaldırılmasını öngören yasaya ilişkin atılacak adımlar değerlendirildi.

UBP Parti Meclisi, bugün Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde görüşülerek değişiklik yapılmadan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na gönderilmesi kararlaştırılan düzenlemeye destek belirtti.