Şanlı Erenköy Direnişi’nin 61’inci yıl dönümü ve şehit düşenler, dün Erenköy Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı. Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy’de verilen mücadelenin ve kahramanlığın Kıbrıs Türk tarihinde altın harflerle yer aldığını belirterek, buranın o dönemde Türkiye ile tek bağlantı noktası olması nedeniyle Rum saldırılarının hedefi haline geldiğini söyledi.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın liderliğinde halkın, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden büyük bir cesaretle varlığını koruduğunu ifade eden Tatar, bu mücadelenin adadaki direniş ruhunu güçlendirdiğini vurguladı.

O yıllarda Türkiye’den basit gemi, sandal ve kayıklarla silah taşıyan “bereketçilerin” çalkantılı Akdeniz sularında hayatlarını tehlikeye attığını hatırlatan Tatar, Lefke madenlerinde çalışan işçilerin ve bölge halkının fedakârlıklarını anlattı.

Rum saldırıları karşısında birlik ve beraberlik içinde mücadele eden Erenköy halkının, vatan savunması uğruna her şeyi göze aldığını kaydeden Tatar, bu direnişin Kıbrıs Türk halkının haklı davasını tüm dünyaya duyurduğunu söyledi.

Tatar, 8 Ağustos 1964’te Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların Erenköy’e gelerek Rum saldırılarını püskürttüğünü, bu süreçte Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in uçağının düşürülerek şehit edilmesinin tarihimizin acı ama onurlu sayfalarından biri olduğunu ifade etti.