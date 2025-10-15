Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Azerbaycan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grupları başkan ve üyelerini kabul etti.

Görüşme öncesinde Azerbaycan ve Türkiye heyetleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a anı hediyesi takdim etti.

Tatar, Azerbaycan'da düzenlenen toplantında Türk devletlerinin gösterdikleri yakınlıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Bunlar bizim için tarih adımlardır. Bunları her ne kadar bazıları görmese de mühimdir.” diyen Tatar, kendisinin beş yıl önce seçildiğinde aklında hep ‘Türk dünyasıyla buluşmak’ fikri olduğunu anlattı.

Tatar, Türkiye'nin her zaman girişimleri olduğunu vurgulayarak, “Bu beş yılda biz KKTC’yi bütün dünyaya bir kez daha anlattık, duyurduk. Tanıma bir süre sonra gelecek, hiçbir şüphem yoktur.” dedi.

Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak aynı masada yer almasını anımsatarak, bir sonraki adımın ise tam üyelik olduğunu işaret etti.

Ersin Tatar, Azerbaycan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bundan sonraki süreçte de iki devletli siyasetin devam etmesi gerektiği mesajını verdiğini anımsatarak, “Federasyon, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırılıp, Kıbrıs Türk Halkı olarak Kıbrıs Federasyon Cumhuriyeti'nin içerisine yamalanmadır.” dedi.

“Biz böyle hikayeleri çok duyduk, geçmişte çok şeyler yaşadık.” diyen Tatar, 1960 antlaşmasının da bir federasyon olduğunu, oysa Rum’un hedefinin federasyonu bir sıçrama tahtası olarak kullanıp, Yunanistan’la birleşmek olduğunu kaydetti.