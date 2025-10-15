Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Mısır'da kısa bir konuşma yaptığı ABD Başkanı Donald Trump ile Kıbrıs konusunu görüştüğünü açıkladı.

Şarm el-Şeyh'te düzenlenen Gazze Zirvesi'ne giden Hristodulidis, Trump ile selamlaşma seremonisinde Kıbrıs konusunu gündeme getirdiğini ifade etti.

Bu yöndeki bir soruya Hristodulidis “görüşülen konu Kıbrıs sorunuydu” dedi, ayrıntı vermedi.

Rum medyası da, ''Türkiye bölgemizde çok önemli bir ülke. Üstelik sadece bu değil. Olaylar ve gelişmeler, prestijinin sürekli arttığını gösteriyor'' yorumları yaptı. ''Trump, Hristodulidis'in kulağını çekmeye karar verirse ne olacak, ne isteyecek?'' sorusunu sordu.