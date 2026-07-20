Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Çekilişte 7.5 Milyon TL'lik büyük ikramiye “12727” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 7.5 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Girne bayilerimizden Olkan Çeken tarafından satılan "12727" numaralı bilete isabet etti.
15 Ağustos’da 3 Milyon TL
Devlet Piyangosundan yapılan açıklamada 15 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin 3 Milyon TL olduğu ve bilet fiyatının da 300 TL olarak belirlendiği bildirildi. 15 Ağustos biletleri yarından itibaren satışa sunulacak.
7,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
12727
750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
52483
75,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07818
87222
50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
39474
65802
20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22472
67982
92097
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08167
76618
91477
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14606
15278
25525
44984
68981
75242
78761
85172
86484
86884
3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10576
13769
29733
45216
47641
58873
58899
59621
59631
73797
78151
83029
88600
95024
97430
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00883
01837
12996
15081
17908
27463
32454
43905
43977
51472
54297
77453
78248
86561
91415
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06536
08554
08865
08932
10171
12133
12487
13854
49214
50280
55096
55481
58669
60928
77075
80396
82573
85473
96830
98472
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10270
14267
18848
19484
38875
40971
44625
53682
62768
63612
71103
72617
73962
75524
81495
85449
85463
88497
88763
89992
7,500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
02727
10727
11727
12027
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12427
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Son 1 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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