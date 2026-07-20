Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Çekilişte 7.5 Milyon TL'lik büyük ikramiye “12727” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 7.5 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Girne bayilerimizden Olkan Çeken tarafından satılan "12727" numaralı bilete isabet etti.

15 Ağustos’da 3 Milyon TL

Devlet Piyangosundan yapılan açıklamada 15 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin 3 Milyon TL olduğu ve bilet fiyatının da 300 TL olarak belirlendiği bildirildi. 15 Ağustos biletleri yarından itibaren satışa sunulacak.

7,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12727

750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

52483

75,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07818

87222

50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

39474

65802

20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

22472

67982

92097

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08167

76618

91477

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14606

15278

25525

44984

68981

75242

78761

85172

86484

86884

3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10576

13769

29733

45216

47641

58873

58899

59621

59631

73797

78151

83029

88600

95024

97430

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00883

01837

12996

15081

17908

27463

32454

43905

43977

51472

54297

77453

78248

86561

91415

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06536

08554

08865

08932

10171

12133

12487

13854

49214

50280

55096

55481

58669

60928

77075

80396

82573

85473

96830

98472

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10270

14267

18848

19484

38875

40971

44625

53682

62768

63612

71103

72617

73962

75524

81495

85449

85463

88497

88763

89992

7,500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

02727

10727

11727

12027

12127

12227

12327

12427

12527

12627

12707

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Son 1 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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