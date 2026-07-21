20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Program kapsamında Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakılıp, saygı duruşunda bulunuldu.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, burada yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 52. yıl dönümünde coşkulu ve heyecanlı olmanın mutluluğu ile onurunu yaşadığını söyledi.

Mendeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kendi yurdunda, sonsuza dek, var ve hür olma mücadelesini kazanan Kıbrıs Türkünün, anavatanları Türkiye'yle omuz omuza, her türlü zorluğa göğüs gerebileceğinin en asil ispatı olduğunu belirterek, "Barış Harekatı, 'Ne Mutlu Türküm.' diyen herkes için mutlu bir gün ve bayramdır. Bizler de bugün burada, bir savaşın değil, Kıbrıs adasında barışın, huzurun ve insanca yaşanabilmesinin yıl dönümünü kutluyoruz." diye konuştu.

Bugün, KKTC'de korkusuzca, özgürce yaşanmasını halkın büyük fedakarlıklarına ve direnişlerine, vatanı uğruna can veren aziz şehitlere, kahraman Mücahit ve Mehmetçiklerimize borçlu olduklarına değinen Mendeli,

“20 Temmuz 1974 sabahı Girne semalarında doğan özgürlük güneşinin, hiç sönmeden ilelebet parlaması temennisiyle, canla, kanla aldığımız, her parçası candan kıymetli yurdumuzun, ölürüz ama tek bir zerresini vermeyiz” dedi.