20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü, başkent Lefkoşa’da düzenlenen görkemli törenlerle kutlandı.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda gerçekleştirilen Resmi Geçit Töreni, halkın ve protokolün yoğun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.

Törenin en anlamlı anlarından biri, Barış Harekatı’nın başladığı simge nokta olan Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların teslim töreni oldu.

Türk Maarif Koleji öğrencileri, özgürlüğün sembolü olan kutsal emanetleri Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a gururla teslim etti.

Resmi geçit töreninin açılışında konuşan Türk Maarif Koleji öğrencisi Arhan Kandulu, şanlı Türk Bayrağı’nı Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a takdim etti.

Kandulu, bayrakları takdim töreninde tüm izleyenlerden büyük takdir görürken ayrı bir gurur yaşattı.