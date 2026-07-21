İstanbul'da düzenlenen ve IMDb akreditasyonuna sahip festival, dünyanın dört bir yanından kısa ve uzun metraj filmler ile belgeselleri bir araya getirirken, akademik jüri tarafından değerlendirilen seçkisiyle uluslararası sinema platformundaki festivaller arasında yer alıyor.

Yönetmenliğini Derya Atamer'in, yapımcılığını Ali Atamer'in üstlendiği “Girne Belgeseli”, Anadolu Uluslararası Film Festivali'nin Resmî Seçkisi'ne "En İyi Kültür Belgeseli" ve "Belgesel Dalında En İyi Kurgu" kategorilerinde kabul edildi. Belgesel, festivalde, her iki kategoride de finale kalan yapımlar arasında yer aldı.

Yazılı açıklama yapan Yönetmen Derya Atamer, resmi seçkiye kabul edilerek finale kalmanın mutluluğunu dile getirerek, “Girne Belgeseli'nin finale kalması, uluslararası festival yolculuğumuz açısından önemli bir adım. Belgeselimizin farklı ülkelerden izleyicilerle buluşmasını sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.