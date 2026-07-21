20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

KKTC Antalya Konsolosu Aslı Erkmen, törendeki konuşmasında, Kıbrıs halkının barış ve özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümünü, Antalya'da kutlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

Konsolos Erkmen, "20 Temmuz 1974, yalnızca bir askeri harekatın tarihi değildir. O gün, Kıbrıs Türk halkı için özgürlüğün, güvenliğin ve geleceğe umutla bakabilmenin yeniden tesis edildiği gündür." dedi.

Barış Harekâtı'nın adaya barış ve istikrar getiren tarihi bir adım olduğunu belirten Erkmen, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklarından vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkının güvenliği açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Erkmen, Türkiye'nin desteğinin Kıbrıs Türk halkı için önemli bir güven kaynağı olduğunu kaydetti.

İZMİR

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından KKTC Başkonsolosluğu, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Kıbrıs Türk Kültür Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İzmir Başkonsolos Vekili Alpbuğra Bahadır Gültekin, 20 Temmuz'un Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en şanlı sayfası olduğunu vurguladı.

Gültekin, "20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı zulme, tecride ve yok edilme tehlikesine karşı Mehmetçik ile Mücahit'in kol kola, omuz omuza yazdığı destansı bir özgürlük mücadelesinin mihenk taşıdır." dedi.

İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü tarafından yıl dönümü kapsamında "Kıbrıs Şafakta Parlayan Hürriyet Sergisi" ziyarete açıldı.

Gazilerin de yer aldığı protokol üyeleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlatan resimleri inceledi.

Kıbrıs Gazisi Hüseyin Özçelik, AA muhabirine, resimleri gördükçe o günü tekrar yaşadığını, gururlu olduğunu belirtti.

Gazilerden Ahmet Dilşeker de Kıbrıs'a tüm insanlığa barış getirmek için gittiklerini belirterek, "Bugünleri gördüğüm için çok mutluyum. O kadar çok gururluyum ki anlatamam. Aynı 52 yıl önce olduğu gibi o duygularla şimdi buradayım." diye konuştu.

Harekatta astsubay olarak görev yapan gazilerden Recep Arslan ise dizinde şehit olan çavuşu unutamadığını anlatarak, "Dizimde son nefesini verdi. O, hep gözümün önünde ne zaman hatırlasam gözlerim yaşarır. Allah rahmet eylesin. Kıbrıs'a 3 kez gittim. Her gidişimde Kıbrıs'ı devletleşmiş olarak gördüm. Zaman geçtikçe Kıbrıs bir devlet oldu. Ondan da gurur duydum." ifadelerini kullandı.