Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) 50’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) 68’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 455’inci yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlenecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle KKTC genelindeki tüm şehitlikler yarından itibaren 1 Ağustos’a kadar halkın ziyaretine açık olacak.

1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu 27 Temmuz Pazartesi günü Millet Bahçesi'nden saat 18.30'da başlayacak ve 10 km'lik koşu, aynı noktada tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri Millet Bahçesi Amfisi'nde saat 20.15'te verilecek.

Kadın ve Erkek Genel Klasmanında dereceye giren yarışmacılar için ise 1 Ağustos Cumartesi günü, TMT Mücahitler Derneği’nde saat 10.15’te ilave ödül töreni yapılacak.

Çelenk sunma törenleri 1 Ağustos Cumartesi günü saat 09.30’da, Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk Anıtları’nda; saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda ve saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda gerçekleştirilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu ise 1 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’da komutanlık karargahı bahçesinde yer alacak.