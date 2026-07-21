Freedom and Fairness for Northern Cyprus’dan verilen bilgiye göre, 1 Ağustos’ta YouTube kanalından izlenebilecek ve fragmanı bugün yayına giren belgesel, 1950'lerden başlayarak, 1960'lar boyunca, 1974'e ve sonrasına uzanan dönemi, o günleri bizzat yaşayanların tanıklığıyla anlatıyor.

Yurttan edilme, kayıp ve direniş temaları etrafında ilerleyen belgesel; terk edilen evler, yakılan köyler ve yok edilen geçim kaynakları; EOKA yılları, Aralık 1963'teki Kanlı Noel olayları, Larnaka Kayıp Otobüsü, Erenköy kuşatması ve Geçitkale ile Boğaziçi gibi yerlere yönelik saldırılar; 1974'e ve Taşkent ile Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da yaşanan katliamları işleyerek; 1975 nüfus mübadelesi anlaşmasıyla sona eriyor.

Eren Ramadan’ın yönetici yapımcılığını, Mert Ahmet’in yapımcı ve sunuculuğunu, Afzal Choudhury’nin ise yönetmenliğini ve kurgusunu yaptığı belgeselde; Taşkent’ten (Tochni) Ersoy Taluğ, Erenköy’den (Kokkina) Talat Onar, Vahibe Özkasırga ile Oğuz Serbaş, Poli’den (Polis) Vedat Esendağ, Binatlı’dan (Polemidia) Kemal Ahmet, Boğaziçi’nden (Lapathos) İsmail Bozkurt, Lefkoşa’dan (Nicosia) Taner Çuvalcıoğlu, Gazimağusa’dan (Famagusta) Ayten Salih Berkalp, Leymosun’dan (Limassol) Beha Hüseyin Köprülü, Larnaka’dan (Larnaca) Fatma Taşkan, Muratağa’dan (Maratha) Şafak Nihat olmak üzere toplam on iki Kıbrıslı Türk'ün birinci elden tanıklığı yer alıyor.

Belgeselin resmi fragmanına “https://drive.google.com/file/d/1cVmygeknvNpp3FJCVyskOBDdzdFIL3Jj/view” adresinden ulaşılabilir.