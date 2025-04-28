Voleybol alt yapı takımları Türkiye Şampiyonası Finalleri için çalışmalarına devam ediyor..

U17 Erkek Takımı Grup müsabakalarını 1. sırada tamamlayarak Yarı Final Grubuna yükselmişti. U17 Erkek Takımı 2-4 Mayıs tarihlerinde Karaman’da düzenlenecek olan Yarı Final müsabakalarına katılmak için 1 Mayıs tarihinde hava yolu ile Türkiye’ye gidecek. Karaman Yarı Final Grubunda Konya Pema Koleji, Osmaniye Düziçi Voleybol ve Antalya 07 Gazi Spor ile Final Grubuna yükselme mücadelesi verecek.

U12 Kız ve U13 Erkek Takımlarımız ise 8-11 Mayıs tarihlerinde Mersin’de düzenlenecek olan Grup Eleme müsabakalarına iştirak edecek.

U13 Erkek Takımı ise grubunda Adana, Hatay ve Mersin temsilcileri ile Grup 1.liği için mücadele edecek.

U12 Kız Takımı Mersin Grubunda Mersin, Konya ve Karaman temsilcileri ile gruptan Finale yükselme mücadelesi verecek.

Her 3 takımımızda hedef Türkiye Finallerinde yer almak olacak. Takımlarımız bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.