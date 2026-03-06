Yalan beyanda bulunarak bir taksi şoförünü dolandırdığı tespit edilen 22 yaşındaki Abubakar Muhammad Mahmod tutuklandı.

Zanlı, taksi şoförüne Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nden Girne’ye taksi ile gitmek isteyen arkadaşının üzerinde TL para olmadığını, sterlin ile ödeme yapacağını ve para üstü istemeyeceğini söyleyerek; şoförün kendi banka hesabına 6.000 TL para havale etmesini sağladı. 19 Aralık'ta yaşanan olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, Abubakar Muhammad Mahmod tespit edilerek tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru, olguları aktardı.

Polis, 19 Aralık 2025 tarihinde taksici M.D.’yi arayan yabancı uyruklu bir şahsın Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nden Girne’ye gideceğini söyleyerek taksi talep ettiğini belirtti.

Polis, M.D.’nin sanayiye gittiğinde zanlının Girne’ye gitmekten vazgeçtiğini ancak bir arkadaşının oraya gideceğini söylediğini aktardı.

Polis, şahsın taksiciye Girne’ye götüreceği arkadaşının yabancı olduğunu, üzerinde TL bulundurmadığını, 200 sterlin vereceğini söylediğini aktardı. Polis, söz konusu taksiciden 6 bin TL’yi hesabına atmasını, arkadaşı 200 sterlin verdikten sonra para üstü vermemesini istediğini ifade etti. Polis, taksici M.D.’nin, şahsın hesabına 6 bin TL gönderdiğini, daha sonra arkadaşını alarak Girne’ye bıraktığını açıkladı. Polis, Girne’ye götürülen şahsın 200 sterlin verdikten sonra para üstünü istediğini, diğer şahsa gönderilen 6 bin TL’den haberi olmadığını söylediğini açıkladı. Polis, taksicinin yolcunun para üstünü verdikten sonra hesabına 6 bin TL’yi attığı şahsı aradığını ancak ulaşamadığını, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi olduğunu kaydetti. Polis, şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucu 6 bin TL’nin hesabında mahkeme huzurundaki zanlıya ait olduğunun tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti. Polis, zanlının 4 Mart’ta tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.