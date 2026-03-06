Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde sahte diploma soruşturmaları kapsamında yeni bir duruşma gerçekleştirildi. Mahkemede, Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan Hüseyin Muruz ile öğretmen olan eşi Perihan Atsız Muruz, sahte diploma almak suçlamasıyla dün yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme, çiftin teminata bağlanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Her iki zanlı için 100’er bin TL nakdi teminat yatırılması, ikişer kefilin birer milyon TL’lik senede imza atması, yurt dışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada bir polise ispat-ı vücut yapmaları şartı getirildi.

“BİR DÖNEM OKUMALARI GEREKİYORDU AMA SİSTEMDE DERSLERİ GERİYE ÇEKİLDİ”

Mahkemede aktarılan bilgilere göre Hüseyin Muruz, Milli Eğitim Bakanlığı’nda Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’nde memur olarak görev yapıyor. Eşi Perihan Atsız Muruz ise öğretmen olarak çalışıyor.

Çiftin, 2021–2023 yılları arasında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi bünyesinde “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” tezli yüksek lisans programına kayıt yaptırdığı belirtildi.

Mahkemede verilen bilgilere göre çift 8 Mart 2023 tarihinde mezun gösterildi. Ancak üniversite sistem kayıtlarında, mezun olabilmeleri için bir dönem daha okumaları gerektiği halde derslerin sistemde geriye çekildiği ve sanki o dönemde alınmış gibi gösterildiği tespit edildi.

“TEZ SAVUNMASI YAPMADILAR AMA EVLERİNDE JÜRİ İMZALI TEZ BULUNDU”

Mahkemede dikkat çeken bir diğer detay ise tez süreciyle ilgili oldu. Polis, programın tezli yüksek lisans programı olmasına rağmen zanlıların tez savunması yapmadıklarını belirtti.

Buna rağmen evlerinde yapılan aramada, jüri imzaları bulunan tez dokümanlarının ele geçirildiği ifade edildi. Aramalarda ayrıca iki sahte diploma, transkriptler ve “bitirme projesi” olarak adlandırılan bir dosya da bulundu.

Çift hakkında “sahte belge düzenlenmesine tahrik”, “sahte belgeyi tedavüle sürme” ve “sahte kayıt temini” gibi suçlamalar yöneltildi.

“DİPLOMAYI BAKANLIĞA ONAYLATTI, PERSONEL DAİRESİNE VERDİ”

Mahkemede verilen bilgilere göre Hüseyin Muruz söz konusu diplomayı önce Milli Eğitim Bakanlığı’na onaylattı, ardından Personel Dairesi’ne sundu. Bunun kamu görevlileri için diploma sahibi olunması halinde verilen barem içi maaş artışından yararlanmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Perihan Atsız Muruz’un ise diplomasını Milli Eğitim Bakanlığı’na onaylattığı ancak Personel Dairesi’ne sunmadığı kaydedildi. Bu nedenle kendisine yöneltilen suçlamaların farklı olduğu ifade edildi.