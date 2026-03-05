Yeniboğaziçi bölgesinde birçok marketten hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 28 yaşındaki Tugay Çetin ile 23 yaşındaki Ömer Çetin, dün sabaha yakın saat 00.30 sıralarında Gazimağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinden firar etti.

İki zanlı tutuklu bulundukları hücredeki havalandırma boşluğunun demirlerini sökerek kaçmayı başardı. Ancak çok geçmeden yakalandı.

İki firari, Polis Ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı aramalar sonucunda Demirhan ve Değirmenlik bölgelerinde tespit edilerek tutuklandı.