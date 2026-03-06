KKTC'de "İkamet İzinsiz İkamet Etmek" suçundan tutuklanan Faisal Zahher dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Alperen Asena olguları aktardı. Polis, 4 Mart 2026 tarihinde saat 09:30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine gelen zanlının yapılan Muhaceret kontrolünde, 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren toplamda 567 gün yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC'de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının ihraç edilebilmesi için gerekli yazışmaların başlatıldığını belirterek bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.