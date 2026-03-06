5 günlük tur için Gem Tur ile Dubai’ye giden 37 Kıbrıslı Türk’ün yer aldığı kafile savaş nedeniyle mahsur kalmıştı. Söz konusu kafilenin konaklama ve bir öğün zorunlu yemek giderlerinin Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanacağı açıklanmıştı.

Ancak bu kafileden ayrı olarak Dubai’de mahsur kalan Kıbrıslı Türk Kemal Şerefler, iptal edilen uçuşlar nedeniyle bölgede mahsur kaldıklarını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Şerefler, bir kafilenin devlet desteğiyle konakladığını ancak kendilerinin tüm masrafları kendi imkânlarıyla karşıladığını ifade etti. Şerefler paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dubai’den herkese merhaba.

Bu mesajım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve ilgili tüm yetkilileredir.

22 Şubat 2026 tarihinde Dubai’ye tatil amacıyla geldik. 28 Şubat 2026 tarihinde burada başlayan malum olaylar nedeniyle 1 Mart 2026’te gerçekleşmesi planlanan dönüş uçuşumuz iptal edildi.

Aynı gün, internet üzerinden ulaştığımız Dışişleri Bakanlığı iletişim numarasını arayarak yardım talebinde bulunduk. Bizden kimlik ve uçuş bilgilerimiz alındı ve yardımcı olunacağı söylendi. Ancak aynı gün tarafımıza herhangi bir dönüş yapılmadı.

Bunun üzerine kendi imkânlarımızla Airbnb üzerinden bir ev kiralayarak konaklama sağladık ve kaldığımız adresi de yetkililere bildirdik. Buna rağmen yine bir geri dönüş alamadık.

Burada mahsur kalan yalnızca ilk günden beri bahsi geçen kafile değildir; bizim gibi başka Kıbrıslı Türk vatandaşları da bulunmaktadır. Söz konusu kafilenin konaklama ve diğer ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını öğrenmiş bulunuyoruz. Ancak biz tüm konaklama, yeme-içme ve diğer giderlerimizi kendi imkânlarımızla karşılamaktayız.

Dışişleri yetkilileriyle birkaç kez daha iletişime geçerek yardım talebimizi yineledik. Tarafımıza geri dönüş yapılacağı söylendi, eksik bilgi verdiğimiz ifade edildi; ancak talep edilen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde ilettiğimizi ekran kayıtlarıyla da doğruladık.

5 Mart 2026 tarihinde yapılması planlanan uçuşumuz da bugün (dün) itibarıyla iptal edilmiştir. Ayrıca yarın (bugün) kiraladığımız evden çıkış yapmamız gerekmektedir. Bu durum bizi ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya bırakmaktadır.

Tekrar ifade etmek isteriz ki burada bizim gibi başka Kıbrıslı Türk vatandaşları da bulunmaktadır ve biz de kafileyle aynı şartlardan yararlanmak istiyoruz. ‘Halledeceğiz’, ‘sabırlı olun’ denilerek geçiştirilmek değil, somut bir çözüm bekliyoruz.

Bizler de Kuzey Kıbrıs vatandaşıyız. Çifte standart uygulanmadan, eşit ve adil şekilde destek talep ediyoruz.

Gereğinin ivedilikle yapılmasını rica ederiz.”