Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi huzurunda görüşülen davada, iddia makamı Başsavcılık adına savcı ile sanık avukatı hazır bulundu.

- Polis olguları aktardı

Meseleyle ilgili olguları aktaran Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Polis Çavuşu Bilger Koral, zanlı H.M.’nin Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’nde memur, P.A.M.’nin ise öğretmen olduğunu belirtti.

Koral, zanlıların “sahte resmî belge düzenlemeye tahrik etme, sahte davranışla kayıt temin etme ve sahte resmî belgeyi tedavüle sürme” suçlarından itham edildiğini söyledi.

Zanlıların Eğitim Yönetimi ve Denetimi tezli yüksek lisans programına kayıtlı olduklarını kaydeden Koral, 2021-2023 yılları arasına ait derslerin bir dönem geriye alındığını ve 8 Mart 2023 tarihinde mezun olmuş gibi gösterildiklerini mahkemeye aktardı.

Koral, zanlıların jüri önünde tez savunması yapmadıkları halde yapmış gibi gösterildiklerini ve jüri imzası atıldığının tespit edildiğini belirterek, zanlı H.M.’nin söz konusu diplomayı Bakanlık ile Personel Dairesi’ne barem artışı almak amacıyla sunduğunu ancak herhangi bir barem artışı almadığının belirlendiğini söyledi.

Koral, zanlı P.A.M.’nin ise söz konusu diplomayı yalnızca Bakanlık’ta onaylattığını aktardı.

- Diplomalar emare olarak alındı

Koral, zanlıların dün tutuklandığını, cep telefonlarının emare olarak alındığını ve evlerinde arama yapıldığını belirtti.

Aramalarda zanlıların üniversiteden aldıkları diploma, transkript ile üzerinde bitirme projesi yazan ve jüri imzaları bulunan tezlerin de emare olarak alındığını ifade eden Koral, zanlıların davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

- Tutuksuz yargılanacaklar

Yargıç Şevket Gazi, her bir zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 100 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve iki kefilin birer milyon TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir vererek zanlıların tutuksuz yargılanmasına karar verdi.