Akdeniz Spor Kulübü’nün Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Özkan Sadrazam, tek aday olarak girdiği seçimde üyelerin oy çokluğuyla yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan Sadrazam, yeni dönemde güçlü bir yönetim oluşturmak için çalışmalara kısa sürede başlayacaklarını belirtti. Sadrazam, başta Akdeniz Muhtarı Murat Ced olmak üzere köyün ileri gelenlerinin desteğiyle kulübü daha ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Kulüp tarihinde ilk kez BTM 1. Lig’de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Sadrazam, yeni sezondaki hedeflerinin üst lige yükselmek olduğunu söyledi.

“Küçük bir köyde büyük bir başarıya imza attık. Bunun gururunu yaşıyoruz. Yeni sezonda da güçlü yönetimimiz ve camiamızla birlikte yeniden tarih yazmak için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullanan Sadrazam, tüm camiaya desteklerinden dolayı teşekkür etti.