Taekwondo Judo Karate Aİkido Federasyonu yılın son organizasyonunu önceki gün yaparak yılı tamamladı.

Yıl içerisinde toplamda 63 müsabaka yapılırken yılın son müsabakası ise Raif Denktaş adına Çiftler karışık Hyong Şampiyonası şeklinde yapıldı.

Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin başkanlığında Ceyda Uçaner ,Cansu Keskin ve federasyon hakem heyeti yönettiler

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR HYONG SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Hayriye Yetek 2. Mina Artan

2.Kategori: 1. Duru Cemre Kılıvan 2. Merjen Hudaykulyyeva

3.Kategori: 1. İnci Demir 2. Melisa Türkmen

4.Kategori: 1. Arosha Anari 2. Eylül Gül

5.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş 2. Gülenay Çağlar

6.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu 2. Bensu Özyıldız

7.Kategori: 1. Melek Ünver 2. Rojbin Özer

ERKEKLER HYON SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Nesim Can Tosun 2. Meylis Hudaykulyyev

2.Kategori: 1. Alp Şengil 2. Emir Talha Keklik

3.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Mustafa Kemal Çağlar

4.Kategori: 1. Mehmet Onur Kösemen 2. Berat Sütçü