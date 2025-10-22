Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden iki ekip, İstanbul’da yapılacak Cumhuriyet Rallisi’ne katılacak.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Tarihi Araçlar Federasyonu (FIVA) gözetiminde, Türkiye Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen ralli, 24-26 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Ralliye, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Vural Vurur ve co-pilotu Yağmur Alptürk Jaguar 1989 XJS ile, Asbaşkan Akın Demirağ ve co-pilotu Ece Demirağ da 1990 Mini ile katılacak.